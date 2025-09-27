منها الزواج والولادة.. حالات يصرف فيها دعم نقدي استثنائي للأسر الفقيرة

كتب- نشأت علي:

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الصادر برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥، ضوابط صرف المساعدات النقدية للمستحقين.

وجاء من بين تلك المساعدات النقدية، مساعدات استثنائية لدفعة واحدة أو على دفعات مُحددة المدة لحالات مستحقة من الفقراء والأسر الفقيرة.

ويرصد "مصراوي" تلك الحالات وفقًا لأحكام القانون كالتالي:

وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، يصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

2 - مصروفات الجنازة.

3 - مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5 - المصروفات الدراسية.

6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7 - الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدَّين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها، قرار من الوزير المختص.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل