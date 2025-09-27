"تطوير التعليم بالوزراء" يطلق برنامجًا مجانيًا لتعليم اللغة الألمانية

أعلن صندوق تطوير التعليم، عن إطلاق برنامج لتعليم اللغة الألمانية مجانًا، وذلك ضمن مبادراته المستمرة لدعم بناء القدرات البشرية وتعزيز مهارات الطلاب والخريجين في اللغات الأكثر طلبًا عالميًا.

يأتي هذا البرنامج انطلاقًا من إيمان الصندوق بأن إتقان اللغات الأجنبية يمثل أحد أهم مفاتيح التنافسية في سوق العمل، ويسهم في تعزيز فرص الشباب للحصول على وظائف مرموقة داخل مصر وخارجها.

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مبادرة تعليم اللغة الألمانية تأتي استكمالًا لرؤية الصندوق في الاستثمار في العنصر البشري، وإتاحة فرص متكافئة لشبابنا لاكتساب المهارات اللغوية التي يتطلبها سوق العمل الدولي.

وقالت: "إننا نهدف إلى أن يكون خريجونا قادرين على المنافسة عالميًا، ونسعى من خلال هذه البرامج إلى تمكين الشباب من أدوات العلم والمعرفة التي تفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمستقبل".

وأضافت، أن إدارة صندوق تطوير التعليم تحرص على أن تكون جميع مبادراته مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، بما يضمن أن تكون مخرجات التعليم مساهمة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية، وأن يتمتع شبابنا بالقدرة على اقتناص الفرص في الداخل والخارج.

وأكد الصندوق، أن التسجيل في البرنامج متاح للشباب من بداية المرحلة الإعدادية وحتى حديثي التخرج، للمستويين A1 و A2، وتُعقد المحاضرات مسائيًا عبر شبكة الإنترنت، على أن يمتد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر يكتسب خلالها الدارس المهارات الأربع الأساسية في اللغة الألمانية "الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة"، ويقدم البرنامج مجانًا بالكامل، دون تحميل الطالب أو ولي الأمر أي تكاليف.

وينفذ البرنامج، عبر منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بالصندوق، والتي تتضمن فيديوهات تعليمية، ومصطلحات مهنية، وجلسات تفاعلية لممارسة اللغة وتطوير مهارات التحدث مع المحاضر، كما تتيح المنصة متابعة تقدم الطلاب في تعلم اللغة، بالإضافة إلى بنوك أسئلة لقياس مستواهم التعليمي بشكل مستمر.

ويمكن التسجيل في البرنامج، من خلال الدخول إلى الرابط التالي، من هنا.

