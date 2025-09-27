شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا بشأن ما أثير عبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة "الايثريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.

عقد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالمنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال النقل الجوي، تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الطيران وتوسيع مجالات التعاون الدولي وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لم ولن تُعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري رغم تعرضه للتدمير 4 مرات من الجانب الفلسطيني خلال العامين الماضيين منذ بدء الحرب.

كشف مصدر مطلع أن الإعلامي باسم يوسف يضع اللمسات النهائية للعودة إلى الساحة الإعلامية بعد سنوات من الغياب، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات جارية بينه وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاتفاق على الشكل الجديد لظهوره.

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 6 ساعات.

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لمصابي حادث حريق مصنع الملابس الذي اندلع صباح اليوم، بمنطقة اليماني، مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، متقدما بخالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

شهد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع خطاب نوايا مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وولاية بافاريا، يهدف إلى تطوير شراكة استراتيجية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية مبتكرة ومتقدمة ترتكز على أحدث المعايير الدولية.