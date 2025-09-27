الأحد المقبل.. دار الكتب تفتتح معرض "أم كلثوم" من إبداع ذوي الهمم

يفتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرضًا فنيًا بقاعة الموسيقى بدار الكتب، في تمام الحادية عشر من صباح الأحد الموافق ٢٨سبتمبر، يستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويضم المعرض أعمالًا تشكيلية بريشة ذوي الهمم تخليدًا لذكرى كوكب الشرق أم كلثوم.

وذلك في إطار إعلان وزارة الثقافة أن عام 2025 سيكون عامًا خاصًا يحمل اسمها، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على رحيلها.

ينظم المعرض بمبادرة من لجنة رعاية ذوي الهمم بنادي المعادي الرياضي، ويُعرض خلاله نتاج فترة عمل مكثفة استمرت قرابة الشهر، تلقى خلالها المشاركون تدريبًا وإشرافًا فنيًا على يد الفنانة التشكيلية نجاح صدقي، التي صقلت مواهبهم ومكنتهم من التعبير عن عشقهم لصوت أم كلثوم وإرثها الفني الخالد عبر لوحات نابضة بالحس والابتكار.

وأكد د. أسامة طلعت، أن هذا المعرض يسلط الضوء على القيمة الاستثنائية لكوكب الشرق أم كلثوم، بوصفها رمزًا خالدًا من رموز الفن المصري، وصوتًا لا يزال يضيء وجدان الأمة العربية، كما يجسد المعرض التزام وزارة الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، بدعم الفنون كوسيلة دمج وتمكين لذوي الهمم، وإبراز إسهاماتهم الخلاقة في إثراء المشهد الثقافي المصري.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن هذا المعرض الفريد، تقديرًا لمواهب أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، واحتفاءً بروح أم كلثوم التي تظل أيقونة عربية وعالمية لا يغيب حضورها عن قلوب الملايين.

