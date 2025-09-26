عمرو أديب: مصر "مسالمة ولكن مقاتلة".. والمعسكر السادس في غزة يبدأ عمله

قال الإعلامي عمرو أديب إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تمثل من أهم التصريحات الرئاسية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الرئيس يؤكد دائماً أن مصر "مسالمة ولكن مقاتلة".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر" أن هذه العبارة تلخص رؤية مصر في التعامل مع التحديات الإقليمية، مضيفًا: "عندما يحين الحين كلنا مقاتلين لا مسالمين، أوعى حد يقولك مصر بتخاف أو بتبيع الوهم، نحن نعمل صمتًا ابتغاء مرضاة الله وحرصًا على بقاء فلسطين".

وأوضح أديب أن الرئيس يتحدث في أوقات محددة لأن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية، مؤكداً أن مصر تواجه تحديات صعبة وتغيرات خطيرة.

وتابع مقدم برنامج "الحكاية": "الرئيس يريد أن يوضح للشعب المصري وللعالم أن موقف مصر يتسم بالحكمة والتقدير المدروس للمواقف".

وأشار الإعلامي إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع عمليات التهجير، مستشهدًا بـ"المعسكر السادس" المصري داخل غزة الذي يوفر الغذاء والدواء والحماية للمدنيين.

وتابع: "ترامب بيقول هيتم تهجير سكان القطاع عشان مفيش أكل وهيموتوا من الجوع، طب مصر عملت 6 معسكرات في قلب قطاع غزة لاستقبال النازحين مجهزة بالأكل والشرب والدواء".

وأضاف: "هذا ما تقوم به مصر من جيبها الخاص، دون مش معونات خارجية"، مؤكداً أن الدقيق أصبح أرخص في غزة بسبب الجهود المصرية.

ولفت أديب إلى أن الرئيس شدد على أهمية "التقدير الصحيح" للمواقف، مؤكدًا أن مصر تتعامل بحكمة مع الملفات الإقليمية، معربة عن فخره بما تقوم به البلاد في غزة.

وأشار الغعلامي عمرو أديب، إلى أن الجيش المصري "مصنع الرجال" الذي يمثل أبناء الشعب المصري، وقال: "فلوسك هي التي بتأكلهم، وتعبك هو اللي بيسلحهم، وصبرك هو الذي يعطيهم الإيمان".

وشدد على أن مصر تمتلك الآن حرية القرار والسيادة الكاملة في التعامل مع القضايا الإقليمية، موضحًا: "مصر حرة وجيشها وطني حر يتحرك كيفا يشاء بحرية ومحدش هيقوله روح هنا وبلاش هناك".