عقد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالمنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال النقل الجوي، تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الطيران وتوسيع مجالات التعاون الدولي وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

وبحث الدكتور سامح الحفني مع ماجدا كوبتشونسكا، مدير عام النقل بالمفوضية الأوروبية، سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الجوية وتطبيق المعايير الدولية، ودعم آلية "CORSIA" المعنية بخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى التعاون في مجالات التحول الرقمي وتسهيل إجراءات السفر والتوسع في استخدام الوقود المستدام (SAF).

كما اجتمع الحفني مع راؤول ميدينا، المدير العام لليوروكنترول، لبحث آليات التنسيق في إدارة الحركة الجوية القادمة من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر المجال الجوي المصري، بما يسهم في تحسين انسيابية الرحلات وتقليل زمن الطيران والانبعاثات، إلى جانب مناقشة توقيع بروتوكول تعاون ثنائي للاستفادة من خبرات اليوروكنترول في هذا المجال.

وفي لقاء أخر مع أنتوني مونريال، مساعد مدير إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) للعمليات الدولية والوفد المرافق له؛ أشاد أعضاء الوفد الأمريكي بالتدقيق الأخير من ال TSA؛ بما يضمن استمراريه كفاءه تشغيل المطارات المصرية للرحلات المتجهه إلى أمريكا، كما تم استعراض مشروعات التعاون المستقبليه بين الجانبين، بما يعزز منظومة الأمن والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية.

كما بحث وزير الطيران المدني مع إيمانويل بارتو، المدير المفوض لشركة INEO Energy الفرنسية، فرص التعاون في تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية وأبراج المراقبة ومراكز التحكم، لما للشركة من خبرة في تنفيذ أكثر من 150 مشروعًا في 30 دولة.