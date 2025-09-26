أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا بشأن ما أثير عبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة "الايثريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.

وقالت الوزارة، إن الحديث بهذا الصدد لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها:

أولا: ارتفاع درجات الحرارة عند النضج وهو ما يسمى بـ الإجهاد الحراري أو التقلبات فى درجات الحرارة، ارتفاع و انخفاض درجة الحرارة أثناء نضج الثمار مما يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين وهى مسئولة عن اللون الاحمر فى ثمار الطماطم.

ثانيا: نقص التسميد بالبوتاسيوم والتسميد الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجينى.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الأسباب منفردة أو مجتمعة تسبب اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، والأمر ليس له أي علاقة برش الثمار بأي مواد تلوينها.

وأحاطت الوزارة، بأن تناول هذا الطماطم، التي تعرضت لهذه الاسباب أو الظروف المناخية، ليس له أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.

وناشد وزارة الزراعة، وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة والحذر عند نقل المعلومات، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منعًا لحدوث بلبلة وإثارة الرأي العام.

