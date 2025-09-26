الصحة تكشف حصيلة ضحايا حريق مصنع ملابس الغربية

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لمصابي حادث حريق مصنع الملابس الذي اندلع صباح اليوم، بمنطقة اليماني، مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، متقدما بخالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضحت الوزارة أن 26 مصابا، غادروا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة، واستقرار حالتهم الصحية، فيما لاتزال 7 حالات فقط تتلقى الخدمات الطبية في المستشفيات، كما أسفر الحادث عن وفاة 11 مواطنا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد رفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الغربية، ودفعت بـ26 سيارة إسعاف مجهزة لمنطقة البلاغ، حيث وصلت أول سيارة إلى موقع الحريق بعد مرور 7 دقائق من وصول البلاغ.





