تحرك من "التضامن" لدعم أسر ضحايا حادث انهيار مصنع بالمحلة الكبرى

قال بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعة، إن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت تداعيات حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة الكبرى، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع 26 سيارة إسعاف مجهزة طبياً إلى موقع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مصنع ملابس بمنطقة اليماني، مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، فور تلقي البلاغ وذلك في إطار جهود التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن فرق الإسعاف تمكنت من نقل 35 مصاباً إلى مستشفى المحلة العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة، مضيفة أنه في تقرير أولي، أسفر الحادث عن وفاة 8 مواطنين، متقدمة بخالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تمركز 15 سيارة إسعاف في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري، مع استمرار المتابعة الدقيقة للوضع من قبل الفرق الميدانية والمركزية، حيث تواصل قوات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثاً عن أي مصابين إضافيين أو ضحايا، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع..

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع الجهود مبذولة للسيطرة على الموقف وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية، وستواصل إصدار التحديثات الرسمية لإطلاع الرأي العام على التطورات.

