اليوم.. غلق كلي بشارع 26 يوليو 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد 12 برجًا معدنيًا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة وادي النيل، وهو ما يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى الأحد القادم، على أن تُجرى الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

ووجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ومنع التكدسات المرورية، وتوفير المسارات البديلة لتفادي الازدحام.

وبناءً عليه، خصصت الإدارة العامة للمرور مسارات بديلة لحركة السيارات، والمسار البديل الأول هو للمركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا اتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد منطقة الأعمال.

والمسار البديل الثاني يكون الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا اتجاه شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد منطقة الأعمال.

وشدد المحافظ على رئيس حي العجوزة بضرورة تكثيف التواجد الميداني ومنع أية إشغالات بالمسارات البديلة ورفع التعديات، لضمان انسيابية الحركة المرورية.