أجواء خريفية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الجمعة طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل حار نهاراً على أغلب الأنحاء وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عن رذاذ تعمل على تلطيف الأجواء.

كما توقعت واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر و ارتفاع الأمواج 2:1.5 متر.

