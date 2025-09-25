هند الضاوي: نتنياهو رفض صفقة الحصانة ويتمسك بالحرب خوفًا من الملاحقة

كتب- حسن مرسي:

كشفت الإعلامية هند الضاوي عن تطورات داخلية وخارجية تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن مؤسسات إسرائيلية داخلية عرضت عليه التنحي عن الحكم والتنازل عن جميع امتيازاته مقابل عدم ملاحقته قضائيًا، إلا أنه رفض هذا العرض، مستندًا إلى دعم يتلقاه من بعض الجهات الداخلية والخارجية.

وأوضحت هند الضاوي، أن نتنياهو "يتمسك باستمرار الحرب على غزة خشية على مستقبله السياسي"، خاصة في ظل مواجهته مذكرات ملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت أن عدة دول أوروبية بدأت في "الانقلاب على إسرائيل" بسبب الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء.

وأضافت هند الضاوي أن حالة الخوف لدى نتنياهو وصلت إلى حد تغيير مسار طائرته أثناء مرورها بأجواء بعض الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي خشية من الهبوط الاضطراري أو الترانزيت الذي قد يعرضه للاعتقال، مؤكدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعيش "عزلة سياسية" و"يعادي العالم" من أجل مصالحه الشخصية والنجاة من ملاحقاته القضائية.