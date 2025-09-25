أمين عام التشكيليين: الكومي ليس نقيبًا

كتب- محمد شاكر:

فجرت الدكتورة ريهام عمران أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن انتخابات النقابة الأخيرة التي تم الترويج بصحة انعقادها ونزاهتها وأن الفنان طارق الكومي فاز بمنصب النقيب وآخرين بمقاعد مجلس إدارة النقابة هي باطلة قانونًا، مشيرة أيضا إلى أن إدعاء استقالتها من منصب أمين عام النقابة هو ادعاء كاذب.

وقالت ريهام عمران في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد أصدرت محكمة استئناف القاهرة الإقتصادية أحكامًا باتة ونهائية بتأييد تجميد حسابات النقابة ورفض الاعتراف بالكومي نقيبًا. كما أن جلسات وأحكام القضاء تثبت أن صفية القباني هي المعترف بها نقيبًا، وأنني الأمين العام للنقابة المعترف بي حسب القانون.

وأضافت: كل ما يروّجه طارق الكومي حول فوزه بانتخابات نزيهة أو استقالتي من منصبي هو محض ادعاء يخالف الحقيقة والقانون، وأن ما يتم الترويج له من "شرعية وهمية" سببه الاستحواذ بالمخالفة للقانون على مقر النقابة ومستنداتها وصفحتها الرسمية، وهو ما لا يمنح أي صفة قانونية أو اعترافًا قضائيًا.

كما شددت عمران على أن الادعاء بوجود إشراف قضائي من مجلس الدولة ومن الجهة الإدارية هو إدعاء كاذب وتقول على هذه الجهات بغير الحقيقة، إذ لا يوجد أي مستند صادر عن مجلس الدولة يفيد بالإشراف القضائي على انتخابات التشكيليين، كما أن وزارة الثقافة لم تعتمد هذه الانتخابات. وهو ما يتأكد من عدم اعتراف القضاء بالكومي نقيبًا، واستمرار تجميد الحسابات بالبنوك.