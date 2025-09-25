أستاذ علوم سياسية: المشهد الدولي يتجه نحو تغيير موازين النزاع

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن المشهد الدولي الحالي يمر "بمرحلة مفصلية قد تُفضي إلى تغيير في موازين النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأوضح بدر الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، أن من أبرز هذه التطورات هو الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين من قبل غالبية دول العالم.

وأشار إلى أن الضغوط الدولية على إسرائيل بدأت تتبلور في أشكال جديدة، مما يُشكل "مهدًا لاحتمال وقف العدوان على قطاع غزة".

وقال: "نستطيع القول الآن إن أكثر من 80% من دول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية"، لافتًا إلى أن من بين هذه الدول، دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى 15 دولة من الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن هذا التوسع في الاعتراف يحمل دلالات سياسية ودبلوماسية قوية في الضغط على إسرائيل، كما يُعطي فلسطين زخمًا جديدًا في الحلبة الدولية.

ولفت إلى أهمية الموقف البريطاني على وجه الخصوص، معتبرًا أنه ذو "دلالة رمزية عميقة"، وذلك بالنظر إلى تاريخ لندن في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، الذي بدأ بـ "وعد بلفور" عام 1917.

وأضاف أن تحول موقف بريطانيا قد يفتح الباب أمام أن تلعب دورًا فاعلًا في دعم إنشاء الدولة الفلسطينية على الأرض، وليس الاكتفاء بالتصريحات.

وأشار إلى ما وصفه بـ "الخطوة العملية" التي تمثلت في رفع العلم الفلسطيني على مقر البعثة الفلسطينية في لندن وتحويلها إلى سفارة.

وعلى صعيد الموقف الأمريكي، رصد الدكتور بدر الدين مؤشرات إيجابية مؤخراً، منها التصريحات التي تُفيد بأن وقف إطلاق النار بات قريبًا.