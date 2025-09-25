أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من الساعة 12 صباح الجمعة 26 سبتمبر وحتى فجر الأحد 28 سبتمبر 2025.

تفاصيل الغلق وأسباب القرار

وأوضحت المحافظة أن القرار جاء في إطار تنفيذ مشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر)، حيث ستتم أعمال الشدة المعدنية الخاصة بتركيب 12 برجًا معدنيًا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة وادي النيل، وهو ما يستلزم إغلاق الطريق بشكل كامل خلال الفترة من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا.

توجيهات المحافظ والإجراءات المرورية

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الإدارة العامة لمرور الجيزة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حركة السيارات في محيط منطقة الأعمال، وتوفير مسارات بديلة لتجنب الزحام المروري. كما شدد على تكثيف التواجد الميداني لرؤساء الأحياء لمنع أي إشغالات أو تعديات بالطرق البديلة.

المسارات البديلة لحركة المركبات

المسار الأول: السيارات القادمة من كوبري 15 مايو والمتجهة إلى ميدان لبنان تسلك يمينًا شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا شارع الدكتور حجازي، وبعدها يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد منطقة الغلق.

المسار الثاني: الدخول يمينًا من صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، يتبعه يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد منطقة الأعمال.

تعزيز الأمن والسلامة

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها نسقت مع الشركة المنفذة لنشر لوحات إرشادية وتحذيرية بمحيط الأعمال، إلى جانب تركيب كشافات إضاءة وطواحين ضوئية لتأمين حركة المرور، بالإضافة إلى تعيين خدمات مرورية ثابتة ومتحركة لتسيير المركبات.

مناشدة للمواطنين

واختتمت محافظة الجيزة بيانها بمناشدة السائقين الالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع اللوحات الإرشادية لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتفادي أي تكدسات قد تحدث خلال فترة الغلق.