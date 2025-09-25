كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تحرير 4882 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 15 يومًا فقط ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر 2025، وحتى أمس الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025.

وأكد "جبران"، بحسب بيان، الخميس، على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر؛ تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، موضحًا أن حملات التفتيش حررت 3676 محضرًا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر ثم 1206 محاضر خلال الفترة من 15 إلى 24 سبتمبر ،ليصبح الإجمالي حتى الأن 4882 محضرًا.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر، مبينًا أنها سوف تستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات وأعداد العمال غير المرخص لهم، مجددًا دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات.

كان وزير العمل، قد وجه مفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد.

وأشار محمد جبران، إلى أن المرحلة الأولى من الحملات والتي تستمر لمدة شهر تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب، مشددًا على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما.