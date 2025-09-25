موسكو - محمد صلاح:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمال الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية تسير بخطوات متميزة، وأن مصر أصبحت حاليًا تشارك بقوة في خريطة العالم النووي للاستخدام السلمي، وهو ما يؤكد أهمية البرنامج النووي المصري السلمي في مختلف المجالات سواء الطبية أو الكهرباء أو الصناعة أو غيرها.

وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" على هامش فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الذرية العالمي بالعاصمة الروسية موسكو، أن مصر وروسيا تتعاونان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة المجتمع المصري، سواء لإنتاج الكهرباء النظيفة للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أو في المجالات الطبية.

وقال إن تكنولوجيا الطاقة النووية لتوليد الكهرباء تُعد تكنولوجيا حديثة على المجتمع المصري، لكن الشعب المصري يثبت دائمًا قوته وقدرته على فعل المستحيل.

وأضاف عصمت أن تكنولوجيا الطاقة النووية هي جزء من استراتيجية مصر 2040، لافتًا إلى أن الشبكة الكهربائية المصرية تتمتع بالقوة التي تجعلها قادرة على استيعاب أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة.

يُذكر أن المنتدى الدولي للأسبوع العالمي الذري (WAW)، يُعقد بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025، وهو أكبر حدث مخصص للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة، ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى في تمام الساعة 11 صباحًا.

وسيحضر الحدث ممثلون عن قيادات الدول النامية للبرامج النووية، وكبار الخبراء العالميين، ورؤساء الشركات الكبرى، ويأتي توقيت المنتدى بالتزامن مع الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية.