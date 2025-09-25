إعلان

برلمانى: الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تعكس جهود مصر لدعم القضية

كتب- نشأت علي:

12:54 م 25/09/2025

النائب محمد عبد الله زين الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية الدور التاريخى للدولة المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

وقال زين الدين في تصريحات له اليوم: تزامنًا مع إعلان عدد من الدول الأوروبية دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية، فإن تلك المواقف تأتي نتيجة الجهود المبذولة لمصر من أجل إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت، ويستند إلى الإيمان الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقال محمد زين الدين: على مدار عقود، لم تتوانَ مصر عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الإنساني، وفي جميع المحافل الدولية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جهود مصر الدبلوماسية لم تنقطع يومًا، وتعمل بكل قوة على الساحة الدولية لحشد التأييد للقضية الفلسطينية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة.

ولفت إلى أن إعلان عدد من الدول الأوروبية دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ويعكس وعيًا متزايدًا بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد محمد زين الدين، أن مصر ستظل حجر الزاوية في أي جهود إقليمية ودولية تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، وسوف تواصل في العمل مع كافة الأطراف الفاعلة لتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وشدد النائب على أهمية أن تتحول هذه المواقف الداعمة إلى واقع ملموس، لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وإقامة الدولة المستقلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب محمد عبد الله زين الدين الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية جهود مصر لدعم القضية مساندة القضية الفلسطينية حزب مستقبل وطن بالبحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر
لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟