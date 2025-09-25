كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "آي جي آي" للتطوير العقاري، أن العقار ما يزال الملاذ الآمن للاستثمار رغم حالة التباطؤ الحالية، خاصة في سوق إعادة البيع (الريسيل).



وأوضح أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، وإنما ما حدث هو فقاعة سعرية فقط، مشددًا على أن السوق بدأ بالفعل في تصحيح نفسه وعودة المستثمرين الحقيقيين، قائلاً: "سوق المضاربة انتهى، لم يعد أحد يشتري شقة ليبيعها بعد شهر لتحقيق أرباح سريعة".



وفيما يتعلق بالأسعار، توقع الرئيس التنفيذي لشركة "آي جي آي" أن الزيادة في الأسعار حتمية، سواء خلال العام الجاري أو المقبل، مبررًا ذلك باستمرار ارتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار الأراضي.



وأضاف مصطفى، في تصريحات لمصراوي، أن الشركة عملت على تغيير مساحات الوحدات لتلبية الطلب المتنامي على الشقق المتوسطة، حيث تم طرح وحدات بمساحة 130 مترًا بثلاث غرف لتناسب احتياجات العائلات الباحثة عن حلول سكنية عملية.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف تسليم 1000 وحدة سكنية خلال عام 2025، بعدما نجحت حتى الآن في تسليم 480 وحدة بالفعل، وتنفيذ أعمال مقاولات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.



كما أشار إلى أن الشركة تبنّت فكرة مبتكرة في تسويق وحداتها عبر إتاحة فرصة للعملاء لاسترداد الوحدة بعد عامين مع تحقيق عائد 30% من إجمالي المبالغ المسددة خلال تلك الفترة، وهو ما يمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة والثقة.



وأوضح مصطفى أن الوقت الحالي غير مناسب لطرح مشروعات جديدة في ظل أوضاع السوق، لافتًا إلى أن الشركة كانت تعتزم إطلاق مشروع جديد في مدينة سفينكس الجديدة هذا العام، إلا أنه تم تأجيله إلى 2026.





