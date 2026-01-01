إعلان

بالأسماء.. تعيين 7 وكلاء جدد بكليات جامعة الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:00 م 01/01/2026
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، قرارات جديدة بتعيين 7 وكلاء جدد بكليات الصيدلة والأعمال والطب والفنون الجميلة والتربية النوعية والطب البيطري.

ووفقًا بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، تضمنت التعيينات الجديدة ما يلي:

- تعيين الدكتورة علياء عادل عبد العزيز رمضان، الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات.

- تعيين الدكتور أشرف فؤاد السيد سلطان، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات.

- تعيين الدكتور محمد أحمد عبد القادر صدقه، الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.

- تعيين الدكتور محمد عبد التواب محمد زيدان، الأستاذ بقسم الأنسجة والخلايا بكلية الطب البيطري وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.

- تعيين الدكتورة أماني أمين رضا محمد، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.

- تعيين الدكتور هاني خليل فرج رزق، الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية الأعمال وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.

- تعيين الدكتورة أمل كرم خليفة سمعان، الأستاذ بقسم تكنولوچيا التعليم بكلية التربية النوعية، وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية لمدة 3 سنوات.

