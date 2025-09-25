بيان من العمل بشأن شهادات عدم الممانعة للعمل في إيطاليا

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل اليوم الخميس، بيانًا لمواطنيها الحاصلين على شهادة عدم الممانعة (Nulla Osta) للعمل في جمهورية إيطاليا، بشأن استخراج تأشيرات السفر.



وأكدت الوزارة أن المواطنين الراغبين في تحديد موعد عبر شركة ألما فيفا (Alma Viva) يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، من هنا، للحصول على موعد، مشيرةً إلى أن حجز الموعد مجاني تمامًا. اضغط هنا









وشددت وزارة العمل على ضرورة عدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية لتجنب التعرض لأي محاولات احتيال أو خداع.



من جانبها، أفادت السفارة الإيطالية بالقاهرة أن الموقع الإلكتروني يحتوي على عدد كبير من المواعيد المتاحة للراغبين في السفر، داعية المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرسمية.



