مرصد الأزهر يستقبل وفدًا أئمة ودعاة من 8 دول

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وفدًا من الأئمة والدعاة من ثماني دول إفريقية وآسيوية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر قيم الاعتدال. ضم الوفد ممثلين من غينيا بيساو، السودان، الهند، الجزائر، تنزانيا، بنين، توجو، ومدغشقر.

هدفت الزيارة إلى تعريف الوفد بالدور المحوري الذي يقوم به مرصد الأزهر في رصد وتحليل الفكر المتطرف بـ 13 لغة مختلفة، والرد على الشبهات التي تروجها الجماعات الإرهابية. وقد استقبل الوفد كل من الدكتور إيهاب شوقي، مشرف وحدة التقارير الدورية، والدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة الرصد باللغة الإسبانية، والأستاذ حازم أبوالعينين، مشرف الوحدة الإعلامية بالمرصد.

خلال اللقاء، قدم مشرفو الوحدات عرضًا تفصيليًا لآليات عمل المرصد، بدءًا من عملية الرصد الدقيق للمحتوى المتطرف على الإنترنت، مرورًا بتحليل هذه المواد، وصولًا إلى إصدار تقارير دورية ودراسات متعمقة، بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية إعلامية بلغات متعددة.

من جانبهم، أشاد الوفد بجهود المرصد في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لمواجهة التحديات المشتركة، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة للأئمة والدعاة، وتوفير الدعم المعرفي والمنهجي لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف في مجتمعاتهم المحلية.

