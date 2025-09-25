حدث ليلًا| ترقية 30 ألف معلم بالأزهر وتوقعات طقس الخميس

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شبورة وسحب واضطراب ملاحة.. توقعات طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 25 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وكيل الأزهر يعتمد ترقية 31 ألفا من معلمي المعاهد

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، حركة ترقيات معلمى الأزهر الشريف للعام الحالى 2025، حيث شملت حركة هذا العام ترقية (31288) معلما ومعلمة على مستوى الجمهورية، انطلاقا من حرص الأزهر الشريف على دعم الكوادر التعليمية، والارتقاء بمستوى العملية التربوية داخل المعاهد الأزهرية.

اتحاد الغرف السياحية يكشف توقعات أسعار الحج السياحي 2025-2026

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، عن أسعار الحج السياحي المتوقعة للموسم الجديد

لأول مرة.. الأزهر يفتح باب مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش - التخصصات والشروط

أعلن الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لراغبي مَدِّ الخدمة من شاغلي وظائف المعلمين، لمن تنتهي خدمتهم ببلوغ سن المعاش، بداية من 1 أبريل 2026م، وحتى 20 سبتمبر 2026م، للمرة الأولى.

وزير السياحة يبحث مع مدير نادي موناكو إنشاء مراكز صيانة لليخوت

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مع Bernard d'Alessandri الأمين العام ومدير نادي موناكو لليخوت، والسيد Jose Marco Casellini رئيس مجلس إدارة شركة Monaco Marina Management، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة اليخوت.

الجيزة: استكمال طلاء واجهات 482 مدرسة وتنفيذ أعمال صيانة دورية للفصول

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مديري مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة واستكمال أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات المدارس على مستوى المحافظة، في إطار خطة شاملة لتجميل وتطوير المنشآت التعليمية.

اتحاد الغرف السياحية يكشف حصة تأشيرات الحج السياحي 2026

قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي ينتظر اجتماع اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، لتحديد أعداد التأشيرات المخصصة للبرامج السياحية للموسم الجديد، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار ستصدر الضوابط المنظمة قريباً.

أول تعليق للرئيس السيسي على لقاء ترامب قادة دول عربية وإسلامية بشأن غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديره جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة".

تفاصيل الاتفاقية التمويلية بشأن الشريحة الرابعة للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في إطار العلاقات المتميزة بين مصر واليابان في شتى المجالات؛ ومنها قطاع النقل، تم اليوم بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع الخطابات المتبادلة والاتفاقية التنفيذية للشريحة الرابعة للتمويل الياباني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"؛ للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط- صور

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة (168) من كلية الضباط الاحتياط، دفعة الشهيد مقدم حسن محمد عبد الخالق، الذي استشهد في حرب أكتوبر المجيدة.

