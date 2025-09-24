قيادي بالقائمة الوطنية يكشف حقيقة دفع أموال مقابل مقعد بالبرلمان

نفى مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر وممثل الحزب في اجتماعات القائمة الوطنية، بشكل قاطع ما يُتداول حول دفع أموال مقابل الحصول على مقاعد في قوائم الحزب أو القوائم الانتخابية، مؤكدًا أنه لم يشاهد أي حالات من هذا النوع بنفسه ولم يُعرض عليه أحد شيئًا من هذا القبيل.

وقال مرشد خلال حواره في برنامج الطريق إلى البرلمان: "طالما لم أرَ بعيني أو يُقال لي مباشرة، فلا أصدق هذا الكلام نهائيًا. الحزب لم يطلب من أي شخص دفع أي أموال، ولا نعرف عن هذه الشائعات سوى ما يقال من جهل البعض".

وأكد أن الشعب المصري واعٍ جدًا، ويعرف اختيار ممثليه بعناية، معلقًا: "أحيانًا نبالغ أو نضيف قيمة لأشياء لم تحدث فعليًا، لكن الحقيقة أن الوعي الشعبي كبير جدًا ولا يسمح بوقوع مثل هذه التجاوزات".

وأشار إلى أهمية محافظة الشرقية في النشاط السياسي للحزب، موضحًا دوره كممثل عن فاقوس لفترة خمس سنوات (2015 – 2020)، وعضويته في لجنة الصحة، قائلاً: "الشرقية محافظة كبيرة من حيث المساحة والسكان، وهي ثالث أكبر المحافظات، ومن المهم أن يكون لها حضور قوي في القوائم الانتخابية".

وأضاف أن الحزب يحرص على تعزيز الخدمات والبنية التحتية في الشرقية، بما يشمل مشاريع الصرف الصحي وتحسين حياة القرى، مؤكدًا أن النهج المعتمد هو المنطق والواقع في معالجة احتياجات المحافظة، مشيرًا إلى أن الشرقية حصلت على الكثير من الخدمات في السنوات الماضية.

وشدد على أن اهتمام الحزب لا يقتصر على التمثيل السياسي فقط، بل يشمل أيضًا تطوير الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة، مع متابعة دقيقة لمشروعات البنية التحتية والصرف الصحي لتعزيز حياة كريمة للمواطنين في كل القرى.

