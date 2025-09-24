الجيزة: استكمال طلاء واجهات 482 مدرسة وتنفيذ أعمال صيانة دورية للفصول

كتب- محمد أبو بكر:

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مديري مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة واستكمال أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات المدارس على مستوى المحافظة، في إطار خطة شاملة لتجميل وتطوير المنشآت التعليمية.

وأوضح المحافظ أن محافظة الجيزة تضم أكثر من 4 آلاف مدرسة، تم تنفيذ خطة متكاملة لتجميل ورفع كفاءة واجهاتها، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لاستكمال طلاء 482 مدرسة، بما يضمن ظهور المدارس بالشكل الحضاري اللائق أمام الطلاب وأولياء الأمور.

كما أكد النجار على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية للفصول الدراسية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، على أن يتم تنفيذ هذه الأعمال عقب انتهاء اليوم الدراسي حفاظًا على انتظام العملية التعليمية دون أي تعطيل.

وجاءت توجيهات المحافظ خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث تابع انتظام الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، واستمع إلى تقارير من مسؤولي مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بشأن استقبال الطلاب وتسكين المدرسين، مشددًا على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضمان سير العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

كما اطمأن المحافظ على توافر المستلزمات الدراسية بمعارض «أهلاً مدارس» و«أهلاً مدرسة»، إلى جانب تسليم الكتب الدراسية بمختلف المراحل التعليمية. وأكد أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وحضر الاجتماع كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، والسيد محمد نور الدين السكرتير العام، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. الأزهر يفتح باب مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش - التخصصات والشروط

تفاصيل الاتفاقية التمويلية بشأن الشريحة الرابعة للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى