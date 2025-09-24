اتحاد الغرف السياحية يكشف حصة تأشيرات الحج السياحي 2026

قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي ينتظر اجتماع اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، لتحديد أعداد التأشيرات المخصصة للبرامج السياحية للموسم الجديد، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار ستصدر الضوابط المنظمة قريباً.

توزيع التأشيرات بين الحج الاقتصادي والخسم نجوم

أوضح عبد العال، في تصريحات صحفية، أن هناك توقعات بتخصيص 80% من التأشيرات للحج الاقتصادي مقابل 20% للحج الخمس نجوم، مع استقرار أسعار البرامج مقارنة بالموسم الماضي، لعدم وجود أي تغيرات في سعر صرف الريال السعودي.

وأضاف أن فتح باب التقديم مبكراً يعد خطوة إيجابية ستنعكس على جودة التنظيم، حيث يمنح شركات السياحة وقتاً كافياً لإعداد برامجها والتعاقد مع الشركات السعودية المقدمة للخدمات، بجانب تمكين السلطات المصرية والسعودية من تنسيق الجداول وتفادي التكدسات.

وأشار عبد العال، إلى أن هذا التبكير يساعد كذلك في تقليل فرص تدخل السماسرة، ويمنح الحاج فرصة أفضل لاختيار البرنامج المناسب دون ضغوط زمنية.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. الأزهر يفتح باب مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش - التخصصات والشروط

تفاصيل الاتفاقية التمويلية بشأن الشريحة الرابعة للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

داعية شهيبر يعلّق على افتتاح أول مدرسة للرقص في مصر

إعفاءات في قانون العمل الجديد لدعم العمال وأصحاب المشروعات