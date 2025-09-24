كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس السيسي، أكد تقديره جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أول تعليق للرئيس السيسي على لقاء ترامب قادة دول عربية وإسلامية بشأن غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديره جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة".

تفاصيل الاتفاقية التمويلية بشأن الشريحة الرابعة للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في إطار العلاقات المتميزة بين مصر واليابان في شتى المجالات؛ ومنها قطاع النقل، تم اليوم بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع الخطابات المتبادلة والاتفاقية التنفيذية للشريحة الرابعة للتمويل الياباني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"؛ للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط- صور

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة (168) من كلية الضباط الاحتياط، دفعة الشهيد مقدم حسن محمد عبد الخالق، الذي استشهد في حرب أكتوبر المجيدة.

توجيهات مهمة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي بشرم الشيخ

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على ضرورة الإسراع بتسليم المدفن الصحي والمعدات اللازمة لشركة زهرة جنوب سيناء المسند إليها إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي بوادي الخناصير بمدينة شرم الشيخ، على أن يتم ذلك خلال أسبوع واحد فقط.

مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك ، حضره أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد العاطي بدر، وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من مسئولي الدول العربية والأجنبية.

منال عوض توجه بوضع جدول تشغيل لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل بجنوب سيناء

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال جولتها التفقدية اليوم بمحافظة جنوب سيناء.

داعية شهيبر يعلّق على افتتاح أول مدرسة للرقص في مصر

علق الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على افتتاح أول مدرسة للرقص في مصر.

