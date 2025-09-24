شبورة وسحب واضطراب ملاحة.. توقعات طقس الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 25 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا السبت طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وفي فترات الليل، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أن طقس غدً الخميس يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا تشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (40: 60 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2: 3 متر)، والبحر المتوسط يكون معتدل، وارتفاع الأمواج: (1.5: 2 متر).

درجات الحرارة الخميس 25 سبتمبر 2025:

القاهرة الكبرى ومدن القناة:

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

الوجه البحري:

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 28 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. الأزهر يفتح باب مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش - التخصصات والشروط

تفاصيل الاتفاقية التمويلية بشأن الشريحة الرابعة للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى