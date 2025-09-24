إعلان

توجيهات مهمة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي بشرم الشيخ

كتب- محمد نصار:

02:49 م 24/09/2025

الدكتورة منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على ضرورة الإسراع بتسليم المدفن الصحي والمعدات اللازمة لشركة زهرة جنوب سيناء المسند إليها إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي بوادي الخناصير بمدينة شرم الشيخ، على أن يتم ذلك خلال أسبوع واحد فقط.

وأكدت الوزيرة على أهمية قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمتابعة الأسبوعية والمرور الدوري على المصنع لضمان انتظام العمل بالمنظومة وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية، مع إلزام الشركة المنفذة برفع السور المحيط بالمصنع بما يتوافق مع المواصفات البيئية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الوزيرة صباح اليوم بمصنع تدوير المخلفات المقام على طريق شرم الشيخ – دهب بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ورؤساء مدينتي شرم الشيخ ودهب.

واطلعت الوزيرة على المخطط العام لتشغيل المصنع من خلال استشاري المشروع.

وأوضحت د. منال عوض أن محافظة جنوب سيناء تعاقدت مع شركة زهرة جنوب سيناء لتولي تشغيل المصنع والمدفن الصحي الذي تبلغ مساحته نحو 10 أفدنة، وتم إنشاؤه ضمن مشروعات البنية التحتية بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع.

كما أشارت إلى أن وزارة البيئة دعمت المحافظة بعدد (1) لودر مجنزر و(2) سيارة قلاب سعة 20 متر مكعب لتشغيل المدفن الصحي، إلا أنه لم يتم تشغيله حتى الآن.

وشددت الوزيرة في ختام جولتها على ضرورة الإسراع بتسليم المعدات لشركة زهرة جنوب سيناء لبدء التشغيل الفعلي للمدفن خلال الأسبوع المقبل، بما يضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات في مدينة شرم الشيخ، تعزيزًا لمكانتها كمدينة عالمية للسياحة والبيئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منال عوض مصنع تدوير المخلفات المدفن الصحي شرم الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر واليابان توقّعان الشريحة الرابعة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة