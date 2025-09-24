توجيهات مهمة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي بشرم الشيخ



شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على ضرورة الإسراع بتسليم المدفن الصحي والمعدات اللازمة لشركة زهرة جنوب سيناء المسند إليها إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي بوادي الخناصير بمدينة شرم الشيخ، على أن يتم ذلك خلال أسبوع واحد فقط.

وأكدت الوزيرة على أهمية قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمتابعة الأسبوعية والمرور الدوري على المصنع لضمان انتظام العمل بالمنظومة وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية، مع إلزام الشركة المنفذة برفع السور المحيط بالمصنع بما يتوافق مع المواصفات البيئية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الوزيرة صباح اليوم بمصنع تدوير المخلفات المقام على طريق شرم الشيخ – دهب بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ورؤساء مدينتي شرم الشيخ ودهب.

واطلعت الوزيرة على المخطط العام لتشغيل المصنع من خلال استشاري المشروع.

وأوضحت د. منال عوض أن محافظة جنوب سيناء تعاقدت مع شركة زهرة جنوب سيناء لتولي تشغيل المصنع والمدفن الصحي الذي تبلغ مساحته نحو 10 أفدنة، وتم إنشاؤه ضمن مشروعات البنية التحتية بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع.

كما أشارت إلى أن وزارة البيئة دعمت المحافظة بعدد (1) لودر مجنزر و(2) سيارة قلاب سعة 20 متر مكعب لتشغيل المدفن الصحي، إلا أنه لم يتم تشغيله حتى الآن.

وشددت الوزيرة في ختام جولتها على ضرورة الإسراع بتسليم المعدات لشركة زهرة جنوب سيناء لبدء التشغيل الفعلي للمدفن خلال الأسبوع المقبل، بما يضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات في مدينة شرم الشيخ، تعزيزًا لمكانتها كمدينة عالمية للسياحة والبيئة.