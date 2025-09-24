نائب بالشيوخ: تنمية الموارد الصناعية ضمن أولوياتي

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن تنمية الموارد الصناعية وزيادة عدد المصانع تأتيان على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الجديد، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية والقضاء على جزء كبير من البطالة.

وأضاف دنقل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش تسلمه كارنيه العضوية، أنه سيعمل على دعم جهود الدولة في توصيل الغاز الطبيعي، ومتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي استفاد منها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن المبادرة كان لها أثر بالغ في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه يمارس دوره النيابي منذ عام 1992، وبذلك يكون قد أتم 30 عامًا داخل البرلمان بواقع ست دورات متتالية من بينها دورة فاز فيها بالتزكية، لافتًا إلى أن هذه الخبرة المتراكمة ستدعمه في أداء دوره التشريعي والرقابي بما يلبي تطلعات أبناء محافظة قنا.

وأكد دنقل عزمه الاستمرار في خدمة أبناء دائرته والعمل على أن يكون عند حسن ظن كل من انتخبوه، مشددًا على أن دعم خطط الدولة في التنمية الصناعية والبنية التحتية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في الصعيد.