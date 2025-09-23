إعلان

متحدث الأوقاف: إطلاق 945 قافلة دعوية غدًا

كتب : مصراوي

10:52 م 23/09/2025

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، عن إطلاق 945 قافلة دعوية غدًا الأربعاء في مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، والتي تشارك فيها أكثر من 15 جهة ومؤسسة.

وأوضح رسلان، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الناس"، أن المبادرة تهدف إلى معالجة نحو 43 سلوكًا خاطئًا ورصد وتصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية المغلوطة، مشيرًا إلى أن القوافل ستتوجه إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة والميادين بالمدن والقرى والنجوع للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب.

وأكد أن وزارة الأوقاف تسعى من خلال هذه القوافل إلى الخروج بالخطاب الدعوي من نطاق المساجد فقط إلى أماكن تجمعات المواطنين، دعمًا لمعركة الوعي التي تخوضها الدولة لحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم الاعتدال والانتماء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحملة تعتمد على نخبة من العلماء والدعاة المتخصصين لتقديم محتوى علمي رصين يناسب مختلف الأجيال، بهدف بناء وعي صحيح يعزز استقرار المجتمع وتماسكه.

