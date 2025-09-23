هل يجوز دفن النساء والرجال في قبر واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الرجل يُدفن في مقابر الرجال والمرأة تُدفن في مقابر النساء، ولا يجوز أن يُدفن رجل مع امرأة أو العكس إلا عند الضرورة، مثل امتلاء المقابر أو عدم وجود سوى عين واحدة للدفن.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن دفن امرأة في مقابر الرجال لصعوبة فتح مقابر النساء لا حرج فيه، لأنه من باب الضرورة، والضرورة تبيح ذلك ولا إثم على أهلها.

وأضاف أن القبر بعد أن يُغلق لا يُفتح مرة أخرى، ولا يُنقل الميت إلا إذا ظهر سبب جديد، كأن يموت شخص آخر ونحتاج إلى فتح القبر للدفن، فإذا وُجدت بقايا الميتة حينها يمكن نقلها إلى مقابر النساء إذا توافرت الإمكانية.

وشدد شلبي على أن فتح القبر خصيصًا لنقل الميتة غير مطلوب شرعًا، وأن الوضع يبقى كما هو حفاظًا على حرمة الأموات.

وقال: "لا إثم على أهل الميتة في تركها بمقابر الرجال، ولا يجب عليهم نقلها إلا إذا وُجد سبب شرعي عند فتح القبر مستقبلًا".