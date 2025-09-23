كتب- أحمد جمعة:

علق الدكتور خالد أمين، استشاري أمراض النساء والتوليد والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تناول النساء الحوامل لدواء "باراسيتامول"، معتبرًا أن ما قاله "غير دقيق".

وقال أمين، في تصريحات لمصراوي، إن "بعض الدراسات أشارت إلى أن الإفراط والإسراف في تناول الباراسيتامول أثناء الحمل قد يرتبط باضطرابات لاحقة عند الطفل، مثل فرط الحركة ونقص الانتباه، لكن الكثير من الأبحاث لا تزال قيد الدراسة ولم تحسم بشكل قاطع".

وأضاف أن "الباراسيتامول ما زال يُعد من المسكنات الآمنة التي يمكن أن تستخدمها الحامل، لكنه لم يعد في الصف الأول من حيث الأمان، بل انتقل إلى المستوى الثاني"، مشددًا على "ضرورة تناوله عند الحاجة فقط، وتحت إشراف الطبيب، مع تجنب الاستخدام المفرط".

وكان ترامب حذر النساء الحوامل من تناول أدوية "باراسيتامول"، بزعم ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالتوحد.

ورجح ترامب أن استخدام دواء تايلينول خلال الحمل قد يساهم في ارتفاع معدلات التوحد في الولايات المتحدة، وهو ارتباط محتمل يقول خبراء إنهم درسوه لكنه غير مثبت.