مدبولي يشارك بافتتاح الشق رفيع المستوى للجمعية العامة بالأمم المتحدة

كتب- محمد سامي:

05:23 م 23/09/2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود.

ورافق رئيس الوزراء كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

والتقى مدبولي، لدى وصوله إلى مقر الجمعية العامة، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي رحب به وبالوفود المشاركة، حيث التُقطت صورة تذكارية بالمناسبة.

وتشهد الجلسة كلمات لعدد من قادة الدول والحكومات، تتناول أبرز القضايا العالمية والإنسانية. وتترأس المناقشات هذا العام أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة، المنعقدة تحت شعار: "معاً أفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

