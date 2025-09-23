البيئة: إنشاء منظومة للمخلفات داخل محمية أبو جالوم ومنطقة "البلو هول"

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة السياحية داخل محمية أبو جالوم ومنطقة "البلو هول" بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، من خلال تطبيق الاشتراطات البيئية المنظمة وضبط حركة دخول الزوار، بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية باعتبارها ثروة قومية للأجيال الحالية والقادمة.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة تواجد مراكب ولنشات المحمية لمراقبة منطقة الشعاب المرجانية وحمايتها من السلوكيات والأنشطة غير المسؤولة التي تهدد سلامتها، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تواجد الباحثين بصفة مستمرة داخل المحمية لمتابعة حالة التنوع البيولوجي، وإثراء الزوار بالمعلومات العلمية والتوعوية حول موارد المحمية وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في رفع الوعي البيئي لديهم.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة الاهتمام بنظافة المحمية والتخلص من المخلفات البلاستيكية، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمحمية أبو جالوم، مع تنسيق الجهود بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة جنوب سيناء لإعداد دراسة شاملة لحل مشكلة القمامة في مدينة دهب والمحمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة دورية بالتعاون مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل منظومة حراس المحمية للحفاظ على الشعاب المرجانية والموارد الطبيعية بالمحمية.

كما استمعت إلى عرض تفصيلي حول المحمية وثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وموقعها الفريد، والتقت العاملين بالمحمية لمناقشة أبرز التحديات وسبل حلها، ووجهت بسرعة إعداد خطة متكاملة لتطوير المنطقة بما يتناسب مع قيمتها البيئية والسياحية العالمية.

وأكدت تطوير الخدمات الموجودة لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة ترقي للمستوى العالمي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين وتحقيق تجربة سياحية متكاملة، مشددة على ضرورة دعم الاستثمار البيئي القائم على الالتزام بالاشتراطات البيئية وتطبيق منظومة السياحة البيئية المستدامة.

وأضافت الوزيرة، أن منطقة البلو هول تُعد أحد أهم مواقع الغوص على مستوى العالم، ما يستوجب بذل مزيد من الجهود لحماية الشعاب المرجانية من التحديات والضغوط التي تواجهها، وضمان الحفاظ على نوعية السائح بما يدعم استدامة النشاط السياحي البيئي في المنطقة.

كما حرصت الوزيرة على لقاء ممثلي المجتمع المحلي، والاستماع إلى آرائهم لدعم حماية الموارد الطبيعية وتطوير بالمنطقة والمعوقات التي تواجههم، وسبل حلها مؤكدة أهمية إشراك المجتمع المحلي في جهود حماية المحمية وتنمية مواردها، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التطوير والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاءت هذه التوجيهات، خلال جولة الدكتورة منال عوض التفقدية لمحمية أبو جالوم ومنطقة البلو هول بمدينة دهب، ضمن زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بالمحافظة.

حضر الجولة، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور وليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، وباحثو المحمية، وعدد من السكان المحليين بالمحمية.

وقد أكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه التوجيهات تأتي كجزء أساسي من جهود الدولة للحفاظ على مواردها الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق مناخ داعم للسياحة البيئية، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز الاستثمار البيئي المسئول.

