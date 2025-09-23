يستخدم لأكثر من شخص.. سعر وطريقة شراء "كارت المحفظة" بالمترو

يوفر الخط الثالث لمترو الأنفاق حول القاهرة القاهرة، خدمة "كارت المحفظة"، والذي يساعد الركاب في عدم اللجوء إلى الوقوف بشكل متكرر أمام شبابيك حجز التذاكر في مختلف رحلاتهم.

سعر كارت المحفظة

تبلغ تكلفة شراء كارت المحفظة 120 جنيهًا، تشمل السعر بالإضافة إلى رصيد بقيمة 40 جنيهًا.

ويتم شحن الكارت بقيمة تبدأ من 40 جنيهًا وتصل إلى 500 جنيه في الشحنة الواحدة، كما يمكن إعادة شحنه بشرط الإبقاء على الكارت سليمًا.

ويمكن شراء الكارت وشحنه من أي مكتب بيع تذاكر أو من ماكينات بيع التذاكر الآلية.

مميزات كارت المحفظة

1- يمكن من خلال استخدام كارت المحفظة تغيير مسار الرحلة في أي لحظة، دون الالتزام بعدد محطات كما في التذكرة العادية.

2- يمكن لصاحب الكارت استخدامه بشكل شخصي، كما يمكن لأكثر من شخص واحد استخدامه أيضًا في نفس الرحلة، مع التأكد من الركوب والنزول من نفس المحطة.

3- يمكن لصاحب الكارت إعطاء الكارت لشخص آخر لاستخدامه حتى إذا لم يكن معه.

اقرأ أيضًا:

أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل العلماء عالميًا

صور- مصر وتركيا تنفذان التدريب البحري المشترك "بحر الصداقة – 2025"