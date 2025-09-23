أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد مصطفى مجاهد، الأستاذ المتفرغ بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، مديرًا تنفيذيًّا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

وتتجه وزارة الثقافة بهذا القرار إلى فصل معرض القاهرة الدولي عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، إداريًّا، على أن يتبع الهيئة ماليًّا.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصبح المعرض تظاهرة ثقافية ضخمة، معقدة التنظيم، ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وإعلامية هائلة، تتطلب قيادة متفرغة وذات رؤية خاصة، تعمل على مدار العام لا فقط في الأشهر التي تسبق انعقاده.

ومن المقرر، وفقًا للمستجدات، أن يتفرغ رئيس هيئة الكتاب لملف النشر، ومكافحة القرصنة، ودعم المبدعين، وتنظيم سوق الكتاب، وتطوير استراتيجيات الثقافة على المدى البعيد، وغير ذلك من القضايا الخاصة بالهيئة، وهو في نفس الوقت المشرف العام على المعرض والضامن لتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة له، ويختار المدير التنفيذي للمعرض ويدعمه ويوجهه ويراقب أداءه.

وتختار الهيئة المدير التنفيذي للمعرض من بين الشخصيات الثقافية ذات الخبرة والإدارة والوزن الإقليمي والدولي، ومهمته تتمثل في وضع الرؤية الثقافية والفنية للمعرض (ضيف الشرف، المحور الرئيسي، شخصية المعرض).

ويختار إدارة فريق التنسيق الفني والندوات، والترويج للمعرض محليًّا وعالميًّا وجذب الناشرين الدوليين، والإشراف على الجانب التنظيمي واللوجستي (بالتعاون مع فريق الهيئة)، ويكون مسؤولًا مباشرةً أمام رئيس الهيئة عن نجاح الحدث وتنفيذ الميزانية المحددة.

ويأتي اختيار الدكتور أحمد مجاهد؛ لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وإدارية واسعة في إدارة العمل الثقافي، بما يضمن استمرارية التطوير والتجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعد من أبرز المعارض العالمية.

وشغل الدكتور أحمد مجاهد عددًا من المناصب القيادية والثقافية البارزة؛ من بينها رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، وصندوق التنمية الثقافية، والمجلس القومي لثقافة الطفل، وأسهم في تأسيس قسم الدراما والنقد المسرحي بجامعة عين شمس، وكان أيضًا مقررًا مساعدًا للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني المصري.

