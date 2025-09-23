ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

حدَّد قانون العمل الجديد ضوابط وآليات إعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل إعلان الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

اقرأ أيضًا:

صور- وزارة الزراعة تعلن أصنافا جديدة من الطماطم والفاصولياء والكوسة

وزير الأوقاف يكشف لمصراوي سبب عدم إلقاء خطبة الجمعة بعد المنصب

قرار جديد بشأن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للطلاب

أماكن وشروط استخراج اشتراكات السكة الحديد للطلاب