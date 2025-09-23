إعلان

رئيس الوزراء أمام مؤتمر حل الدولتين: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية

كتب- حسن مرسي:

12:16 ص 23/09/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن حل الدولتين "ليس مجرد التزام أخلاقي"، مشددًا على أنه لا استقرار في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفي كلمة مصر خلال مؤتمر "حل الدولتين"، جدد مدبولي رفض مصر بصورة حاسمة" لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، مؤكدًا أن القاهرة ستستمر في بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وفرنسا في تنظيم المؤتمر الدولي في نيويورك.

