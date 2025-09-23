إشادة نقابية ومجتمعية برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

أشادت نقابتي المحامين والصحفيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقال أبو بكر ضوة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن رد الرئيس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب يؤكد حرصه على إرساء العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين .

وأوضح ضوة في تصريحاته لمصراوي أن قانون الإجراءات الجنائية يتطلب حوار مجتمعي شامل كونه قانون يمس كافة أطياف المجتمع دون استثناء بمختلف الأعمار ومؤكدا على أن نقابة المحامين موقفها ثابت من القانون حتى يتم تعديله.

وفي سياق متصل أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن القرار يمثل خطوة إيجابية على طريق ضمان الحقوق والحريات، و يستجيب للمطالب المشروعة لنقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المختلفة وتحفظات على مشروع القانون.

وقال خالد البلشي في تصريحات صحفية له نثمن ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من أن "اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون يوجب إعادة دراسته لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بدقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون".

وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الرئيس جاء ليؤكد صحة مطالبات النقابة بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار التشريعات المصرية. وفي هذا الإطار، مؤكدا على موقف النقابة الثابت والراسخ من مشروع القانون، وضرورة مراجعة مواده التي تخالف نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة.

وفي ذات السياق ثمن نجاد البرعي عضو مجلس الحوار الوطني، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية معتبرا إياها خطوة في إطار تصحيح المسار وتغليب صوت الحوار والنقاش.

وقال البرعي في تصريحات خاصة لمصراوي إن قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن يمر دون حوار موسع وشامل لكافة الكيانات والمؤسسات والنقابات نظرا لانه يمس كافة شرائح المجتمع فالإستماع والإنصات ضرورة قصوى للخروج بصيغة نهائية من شأنها أن تخدم الصالح العام.

