أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن انضمام الحزب إلى القائمة الوطنية يُعد إنجازًا سياسيًا كبيرًا، مشددًا على أن الوجود ضمن هذا التحالف الوطني يعكس التزام الحزب بدعم المسار الوطني في مرحلة حساسة تمر بها مصر.

وأضاف خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أن الهدف الأساسي للقائمة الوطنية هو توحيد الأحزاب تحت مظلة وطنية موحدة، بغض النظر عن عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب.

وأشار مرشد إلى أن القائمة الوطنية، التي تضم 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب، تهدف إلى مساندة الدولة المصرية في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، موضحًا أن قيمة التمثيل السياسي لا تُقاس بعدد المقاعد بل بفعالية الأداء والنشاط البرلماني.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن وجود حزب المؤتمر في القائمة الوطنية، حتى بمقعد واحد، يمثل استمرارية للحضور السياسي للحزب، خاصة أن هناك أحزابًا أخرى خارج التحالف تضم أكثر من 108 أحزاب لا تتمتع بنفس الفرصة.

وشدد مرشد على أن نائبًا واحدًا في البرلمان يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا من خلال تقديم مشروعات قوانين، طلبات إحاطة، واستجوابات، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للنائب تكمن في عمله وليس في أعداده.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية في مصر، التي يتراوح عددها الفعال بين 20 و25 حزبًا، تختلف في حجم تنظيماتها وتأثيرها في الشارع، لكن انضمام حزب المؤتمر للقائمة الوطنية يعزز دوره في الحراك السياسي ويضمن استمراريته في دعم الدولة.