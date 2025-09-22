إعلان

نائب رئيس حزب المؤتمر: أحمد عبدالجواد لديه "فن سياسي".. ومستقبل وطن ترك مقاعد لرغبته مشاركة الأحزاب

كتب : مصراوي

08:25 م 22/09/2025

مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

أشاد مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، بدور النائب أحمد عبدالجواد الأمين العام لحزب مستقبل وطن في الحراك السياسي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية والمتمثل في الانتخابات النيابية بغرفتيها الشيوخ والنواب وصفًا بأن لديه "فن سياسي".

وقال "مرشد"، في حواره لبرنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، إن النائب أحمد عبدالجواد أزال الحواجز بين الأحزاب وبعضها البعض، موضحًا أنه ترك مقاعد بالقائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ لإتاحة الفرصة للأحزاب الأخرى في المشاركة.

وتابع: "حزب مستقبل وطن الأكثر تواجدًا بالشارع والأكثر تلاحمًا مع المواطنين".

مجدي مرشد حزب المؤتمر أحمد عبدالجواد مستقبل وطن

