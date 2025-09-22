متحدث الإسكان يكشف موعد إطلاق منصة الوحدات البديلة للإيجار القديم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم أصبحت جاهزة للإطلاق، ومن المقرر بدء تفعيلها في أول أكتوبر المقبل.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح خطاب أن الوزارة تتابع تنفيذ المنصة بشكل مباشر ويومي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي الذي صدر قبل أسبوعين قد أكد الجاهزية الفنية الكاملة للمنصة، وبدء العد التنازلي لإتاحتها أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن المنصة ستكون متاحة لجميع المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم، مع توفير خيارات متعددة للتقديم.

ولفت إلى أن التقديم سيكون ممكنًا إلكترونيًا عبر المنصة، وكذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتسهيل العملية على المواطنين.

ونوه خطاب إلى أهمية استعداد المتقدمين مسبقًا بتجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل: طلبًا مقدمًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراريته، وإقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة البديلة.

تابع أن المستندات تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي لطرفي العلاقة الإيجارية، ووثائق الحالة الاجتماعية، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وأكد أن جميع المستندات سيتم رفعها إلكترونيًا عبر المنصة لضمان الشفافية وتسهيل المتابعة.