وزير الري: انخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى ما يقارب 500 متر مكعب سنويًا

افتتح محمد جبران، وزير العمل، واللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية حول مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمشاركة ممثلين عن 150 منشأة، وبحضور قيادات تنفيذية ومحلية.

واستعرض إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، خلال الندوة، أبرز مواد القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار اجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، وبدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الجاري.

في سياق متصل، أكد وزير العمل، أن القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن مواده توفر مزيدًا من الأمان الوظيفي للعاملين وتشجع على جذب الاستثمارات.

وأضاف "جبران"، أن القانون يراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل المستحدثة، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على الإسراع بإصدار القرارات التنفيذية المكملة له.

وشدد الوزير، على أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بحزم، من خلال حملات تفتيشية مكثفة ينفذها مفتشو العمل بجميع المحافظات، مع التركيز في المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، تمهيدًا للتوسع في مراقبة باقي مواد القانون.

من جانبه، رحب اللواء أركان حرب دكتور طارق حامد الشاذلي، بوزير العمل، مثمنًا جهود الوزارة في دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للشباب وذوي الهمم.

وأكد المحافظ أن الإنجازات التي تشهدها السويس تعكس التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن ذوي الهمم يمثلون طاقة حقيقية تسهم في استكمال منظومة التنمية وازدهار الوطن، مؤكدًا أن الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية يأتي في مقدمة الأولويات، باعتباره الضمانة الأساسية لحماية العاملين وإنقاذ حياتهم أثناء أداء مهامهم.

وألقت لمياء محمود، مديرة مديرية العمل بالسويس، كلمة رحبت خلالها بالحضور، واستعرضت بعض الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المديرية داخل المحافظة.

واختتمت الندوة بنقاش مفتوح بين الوزير وممثلي الشركات المشاركة، للإجابة على استفساراتهم وطرح مقترحاتهم بشأن آليات تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة

4 أسباب وراء تصوير شركات الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

هيئة الدواء تحذر من أدوية البرد للأطفال "دون وصفة طبية"

"الإسكان" تستعد لطرح المرحلة الثانية من400 ألف وحدة أكتوبر المقبل