رئيس سنغافورة: المتحف المصري الكبير يضم مقتنيات فريدة- صور

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة وحرمه والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارتهم الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحب بهم وأهداهم مستنسخ مصغر من قناع الملك توت عنخ آمون.

واصطحبتهم بسمة يوسف، من إدارة العلاقات العامة والمراسم، في جولة داخل المتحف شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيس، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية التي يبلغ عددها 12 قاعة عرض، تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر موضوعاتها المتنوعة، بدءا من عصر البدايات والأسرات، وصولا إلى العصر اليوناني الروماني.

وأعرب رئيس سنغافورة والوفد المرافق له، عن إعجابهم البالغ وتقديرهم العميق لهيئة المتحف المصري الكبير، مثمنين ما يضمه المتحف من آثار باهرة ومقتنيات فريدة، ومشيدين بتميز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه.

وتوجه رئيس سنغافورة والوفد المرافق، عقب انتهاء الزيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية شملت الهرم الأكبر، وتم خلالها استعراض تاريخه وعدد أحجاره، بالإضافة إلى زيارة تمثال أبو الهول حيث تم استعراض تاريخه وطريقة نحته، وكذلك جولة في منطقة البانوراما للتعريف بأهم معالم المنطقة الأثرية.

وأبدى رئيس سنغافورة إعجابه بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبالفكر الهندسي والمعماري المبدع في بناء الأهرامات، حيث لفتت أنظاره ضخامتها.

وحرص الضيف والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية تخليدا لهذه الزيارة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة

4 أسباب وراء تصوير شركات الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

هيئة الدواء تحذر من أدوية البرد للأطفال "دون وصفة طبية"

"الإسكان" تستعد لطرح المرحلة الثانية من400 ألف وحدة أكتوبر المقبل