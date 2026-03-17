قدمت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، اقتراحًا برغبة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني خدمي شامل (Super App) يجمع كافة الخدمات الحكومية والمدفوعات في منصة واحدة موحدة، بهدف تبسيط الإجراءات ورفع مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية.

تفاصيل مقترح النائبة سحر البزار

وأوضحت "البزار" في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن المواطن المصري يعاني حاليًا من تشتت الخدمات الرقمية بين تطبيقات متعددة مثل فواتير الكهرباء، الغاز، المرور، التموين والمدفوعات الإلكترونية الأخرى، وهو ما يقلل من كفاءة الخدمة ويزيد تعقيد الإجراءات.

وأضافت أن مستوى رضا المواطن عن الأداء الحكومي يتراوح من المتوسط إلى المنخفض وفقًا للإحصاءات الدولية، والسبب الرئيسي هو تعقيد الإجراءات والبيروقراطية التي تضطر المواطن لبذل جهد كبير لإنهاء خدمة بسيطة.

وأشارت "النائبة" إلى أن البيروقراطية وضعف الكفاءة الإدارية تكلف الدول ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وهو ما يعادل في حالة مصر نحو 8 إلى 20 مليار دولار سنويًا، مؤكدة أن إصلاح الإجراءات يمكن أن يعوض خسارة تُقدر بحوالي 10 مليارات دولار، وهو رقم قريب من إيرادات قناة السويس في بعض السنوات.

ولفتت "البزار"، إلى أن المقترح يهدف إلى إنشاء تطبيق موحد يتيح للمواطن الحصول على جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، ويستند في ذلك إلى نماذج دولية ناجحة مثل: تطبيق WeChat في الصين، وتطبيق LifeSG في سنغافورة، وتطبيق DubaiNow في الإمارات، وتطبيق eGov Mobile في كازاخستان، وهذه النماذج أثبتت أن توحيد الخدمات الحكومية يزيد رضا المواطنين ويوفر الوقت والموارد المالية للدولة.

وأكدت "النائبة" أن التطبيق الموحد سيحقق عدة أهداف استراتيجية، منها: السيادة الرقمية على البيانات من خلال الاحتفاظ بكافة البيانات والمعاملات داخل حدود الدولة على خوادم وطنية مؤمنة، والهوية الرقمية الموحدة المرتبطة بالرقم القومي لضمان صحة البيانات وسرعة التحقق من الشخصية، والشمول المالي والخدمي عبر دمج منظومة المدفوعات، بالإضافة إلى صناعة مصرية بالكامل تعتمد على كوادر شابة لتطوير التطبيق ودعم قطاع التكنولوجيا الوطني.

الفوائد المتوقعة لمصر

وكشفت سحر البزار، الفوائد المتوقعة لمصر، مشيرةً أنها تشمل سرعة الخدمة ورفع رضا المواطنين من خلال إنجاز المعاملات في ثوانٍ بدل أيام، ومحاربة الفساد والبيروقراطية بتقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن، وتحليل البيانات لدعم القرار لتوفير معلومات دقيقة تساعد في تحسين توزيع الموارد، والأمان المعلوماتي لحماية المواطنين من مخاطر التسريب عبر تطبيقات غير مؤمنة، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الدولة وجذب الاستثمار ودخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

واختتمت النائبة سحر البزار، تصريحها بالتأكيد على أن مصر لا تحتاج لمجهود أكبر، وإنما إلى سيستم أبسط وأذكى، مشددة على أن القضاء على "مدام عفاف" ليس رفاهية، بل يمثل إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا وسيادة حقيقية على بيانات المصريين.

