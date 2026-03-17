يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي غدا الأربعاء 18 مارس الجاري، نظيره جالاتا سراي التركي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة ليفربول أمام جالاتا سراي التركي، غدا الأربعاء 18 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "آنفيلد"، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح

وسيكون النجم المصري محمد صلاح، على موعد مع رقم تاريخي في مباراة جالاتا سراي، في حال تمكن من تسجيل هدف أو أكثر في مباراة الغد.

وحال تمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف في مباراة جالاتا سراي غدا الأربعاء، سيصل إلى الهدف رقم 50 في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب أفريقي في التاريخ يصل إلى هذا العدد من الأهداف.

وكان فريق ليفربول تلقى الهزيمة أمام جالاتا سراي، في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في تركيا.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول

وشارك صاحب الـ33 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة الريدز في 33 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح، يعد أكثر لاعب في ليفربول مشاركة في المباريات رفقة الريدز بدوري أبطال أوروبا.