كشف باحثون عن تقنية علمية جديدة تفتح الباب أمام استخراج الذهب من النفايات الإلكترونية، في تحول لافت قد يجعل الهواتف والحواسيب القديمة مصدرا غير تقليدي للمعادن الثمينة داخل المنازل.

ووفق دراسة منشورة في مجلة Advanced Materials، تعتمد الطريقة على استخدام ألياف بروتينية دقيقة تعرف باسم Amyloid Nanofibrils، يتم الحصول عليها من مصل الحليب، وتتميز بقدرتها العالية على التقاط جزيئات الذهب من المكونات الإلكترونية بعد إذابتها.

وتتيح هذه الألياف، بفضل مساحتها السطحية الكبيرة، فصل الذهب بدقة من أجزاء مثل اللوحات الأم، قبل تحويله إلى جزيئات نقية يمكن تجميعها لاحقًا في صورة كتل ذهبية عالية الجودة.

وتظهر نتائج الدراسة أن تكلفة استخراج الذهب بهذه التقنية تبلغ نحو 1.1 دولار للجرام، مقارنة بسعر السوق الذي يقترب من 50 دولارا لجرام الذهب عيار 22، ما يجعلها خيارا اقتصاديا واعدا.

كما تتميز هذه الآلية بكونها أكثر صداقة للبيئة مقارنة بأساليب التعدين التقليدية، إذ تقلل من استخدام المواد الكيميائية الضارة، وتتيح إعادة استخدام المواد البروتينية، بما يدعم توجهات "الاقتصاد الدائري" عبر إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والغذائية في آن واحد.

وتشير التقديرات إلى أن الهاتف الذكي الواحد يحتوي على ما يتراوح بين 7 و34 ملليجراما من الذهب، بقيمة تتراوح تقريبا بين دولار واحد و6 دولارات، وهي كميات تبدو محدودة على مستوى الجهاز الواحد، لكنها تتحول إلى مورد ضخم عند احتساب ملايين الأجهزة المهملة سنويًا.

ويستخدم الذهب في صناعة الإلكترونيات بفضل خصائصه الفريدة، مثل كفاءته العالية في توصيل الكهرباء، ومقاومته للتآكل، إضافة إلى مرونته التي تسمح بتشكيله دون تلف، ما يجعله عنصرا أساسيًا في الدوائر والموصلات الدقيقة داخل الأجهزة.

ويعود استخدام الذهب في هذا المجال إلى منتصف القرن العشرين، حيث اعتمدت عليه الأنظمة العسكرية لتعزيز موثوقية الاتصالات، قبل أن يمتد استخدامه إلى تطبيقات الفضاء، خاصة لدى وكالة NASA، التي وظفته في معداتها ومهماتها، بما في ذلك تسجيلات Voyager الشهيرة.

وتعكس هذه التقنية تحولا في مفهوم التعدين، إذ لم يعد استخراج المعادن الثمينة مرتبطا بالمناجم، بل قد يبدأ من الأجهزة القديمة، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل إعادة التدوير وصناعة الإلكترونيات عالميًا.