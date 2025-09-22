وزير الأوقاف يكشف لمصراوي سبب عدم إلقاء خطبة الجمعة بعد المنصب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، سبب عدم صعوده المنبر وإلقاء خطبة الجمعة مثلما كان سابقا، بعد توليه منصبه في يوليو 2024.

وقال وزير الأوقاف، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقا، إن المنبر هو أشرف مقام، وقد وقفت عليه سنوات طويلة، أما اليوم، فأرى أن دوري الأكبر هو تمكين الآلاف من الأئمة ليقوموا بهذه الرسالة.

وتابع وزير الأوقاف:"وجودي خلف الأئمة داعمًا وموجّهًا أعمقُ أثرًا من اقتصار الخطاب عليّ وحدي. ولعلي أعود قريبًا إلى المنبر".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن التعاون بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء أًصبح واقعًا ملموسًا، تُترجمه مبادرات وبرامج دعوية وعلمية مشتركة، تُسهم في نشر خطاب وسطي مستنير، وترسيخ الوحدة الدينية والفكرية داخل مصر وخارجها، والتعاون والتشاور لا يتوقفان، وليس أدل على ذلك من تسيير القوافل المشتركة بصفة أسبوعية تقريبًا، والحرص على استمرار المنابر الثابتة المشتركة، علاوة على آفاق التعاون في مجالات أخرى.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة

4 أسباب وراء تصوير شركات الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

هيئة الدواء تحذر من أدوية البرد للأطفال "دون وصفة طبية"

"الإسكان" تستعد لطرح المرحلة الثانية من400 ألف وحدة أكتوبر المقبل