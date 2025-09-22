إعلان

وزير الثقافة يتفقد قصر السينما ويشيد بأنشطته ودوره في دعم المواهب

كتب : مصراوي

01:52 م 22/09/2025
كتب- محمد شاكر:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حيث اطلع على مختلف الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية التي يقدمها القصر للجمهور.

وخلال الجولة، أكد وزير الثقافة أن قصر السينما يعد منصة مهمة لترسيخ ثقافة الفن السابع داخل المجتمع، ونشر الوعي السينمائي بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التي تساهم في بناء الوجدان وتنمية الذائقة الفنية.

ووجه الوزير الشكر لكافة العاملين بالقصر على جهودهم وإخلاصهم في إدارة برامجه وفعالياته، مثمنًا دورهم في جعل القصر مركزًا جاذبًا لعشاق السينما والباحثين عن المعرفة البصرية.

كما أشاد بحسب بيان، بالورش الفنية التي شهدها أثناء جولته بالقصر، ومنها ورشة السيناريو التي يشرف عليها الدكتور أشرف محمد، وورشة الإخراج التي يقودها المخرج فخر نجيدة، مؤكدًا أن هذه الورش تمثل بيئة تعليمية متكاملة لاكتشاف المواهب وصقل خبراتها، وإعداد جيل جديد قادر على الإبداع والمنافسة في مجالات صناعة السينما.

وتفقد وزير الثقافة قاعات "سينما الشعب" التي تتيح للجمهور مشاهدة أحدث العروض السينمائية بأسعار مناسبة، ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي يوفر الكتب والمطبوعات المتخصصة وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما زار متحف السينما داخل القصر، والذي يضم مجموعة نادرة من الكاميرات والأجهزة السينمائية القديمة، إلى جانب معروضات تؤرخ لمختلف مراحل تطور السينما المصرية، بما يعكس قيمة هذا الصرح كمنارة للتوثيق والحفاظ على ذاكرة الفن السابع.

وشدد وزير الثقافة على أن السينما المصرية إحدى ركائز القوة الناعمة لمصر، وأن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم للمبادرات والمشروعات التي تسهم في الحفاظ على ريادتها وتعزيز حضورها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وزير الثقافة قصر السينما دعم المواهب
